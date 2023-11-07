Çevreciler çevre sorununa dünyaca ünlü tabloya saldırarak dikkat çekti

İngiltere’de bir grup aktivist çevre sorunlarına dikkat çekmek için Ulusal galeride bulunan tarihi tabloyu çekiçle parçaladı.

Serhat Ağa KAYNAK: Haber Merkezi
Çevreciler çevre sorununa dünyaca ünlü tabloya saldırarak dikkat çekti

Çevre sorunlarına dikkat çekmek için zaman zaman gündem olacak eylemler yapan çevre aktivistleri bu defa İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri’deki tarihi tabloyu çekiç ile kırdılar.

Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci oluşumun İngiltere hükümetinin daha fazla petrol lisansı çıkarmayı planladıklarını açıklamasından sonra bu eylemi gerçekleştirdiklerini açıklayıp, yapılan eylemi sosyal medya hesabından paylaştı.

Eylemi yapan kişilerin 20 ve 22 yaşında kişiler olduğu bilgisi yapılan açıklamadan edinilirken eylem amacının dünyayı petrolden arındırmak olduğu belirtildi.

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