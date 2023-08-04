Ceyda Düvenci beyaz gülün hikayesini anlattı

Meslektaşı Bülent Şakrak'la olan evliliğini kısa bir süre önce sonlandıran Ceyda Düvenci boş vaktini şimdilerde çocuklarıyla geçiriyor. Düvenci, sosyal medya hesabından bu defa oğluyla birlikte çıktığı bir yemekten paylaşımda bulundu.

Ceyda Düvenci beyaz gülün hikayesini anlattı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündelik hayatına dair dikkat çekici kareler paylaşan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'la olan evliliğini sonlandırdıktan sonra ailesiyle birlikte tatile çıktı.

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Çıktığı tatile dair kareleri sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran Düvenci son olarak oğlu Ali'yle birlikte gittiği pizzacıya dair bir paylaşımda bulundu. Elinde beyaz bir gülle çekilmiş fotoğrafının altına gülün ve oğluyla çıktığı yemeğin hikayesini anlatan Düvenci şunları yazdı:

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"Pizza yiyelim anne dedi dün akşam… kaldığımız yerin karşı köşesinde var dedim. Şık giyinmem lazım dedi…

İtalyan restoranları şık çünkü… hazırlandık… şık… yolda fotoğraflar çeke çeke yürüdük… masamıza oturduk…

Şefin yanına gidip dakikalarca izledi pizza yapışını, yardım etti ona keyiflendi… restorana çiçekçi geldi sonra… beyaz gül alsam sana dedi… Aldı…

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sonra da poz ver anne dedi bu fotoğrafları çekti… yemeklerimiz geldi… sohbet edelim mi anne yemek yerken her zamanki gibi dedi… 1 saat susmadan konuştuk…

sonra da dans ede ede döndük odamıza… gün sona erdi çok mutluyum anne dedi, uyuyakaldık… roman gibi geçiyor evlatlarla hayat… en büyük şükür bu anlar, anılar…"

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