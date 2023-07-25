Ceyda Düvenci mesajı dövmesiyle verdi

Meslektaşı Bülent Şakrak'la olan 8 yıllık evliliğini kısa bir süre önce sonlandıran Ceyda Düvenci, yaşadığı kötü psikolojiden kurtulmak adına ailesinin yanına tatile çıkmıştı. Düvenci, buradan yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Ceyda Düvenci mesajı dövmesiyle verdi

Şakrak'la olan evliliğinden bir erkek çocuk sahibi olan Ceyda Düvenci, şimdilerde ilk evliliğinden olan kızı ve Şakrak'la olan evliliğinden doğan oğlu ile tatilde olan Ceyda Düvenci bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve şimdilerde takipçileriyle tatil kareleri paylaşan Düvenci son olarak kolundaki "Hakuna matata" dövmesini gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

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Türkçe karşılığı olarak "sorun yok, hiç üzülme" anlamına gelen kelimeyle birlikte Düvenci biten evliliğine dair bir mesaj vermiş oldu.

HAKUNA MATATA KELİMESİNİN TÜRKÇE ANLAMI

Hakuna Matata Doğu Afrika'da felsefe olarak da kabul edilen önemli bir deyimdir. Afrika da bir felsefe olarak görülen bu deyimin Türkçe karşılığı sorun yok, hiç üzülme anlamına gelmektedir.

Afrika da bu deyim bir sorun olmadığını anlatmakta kullanılırken, aynı zamanda şanssızlıkları kırmak içinde kullanılan bir öğreti olarak da bilinmektedir.

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