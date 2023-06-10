Ceyda Düvenci'den anne ve babasıyla çekilmiş fotoğrafı üzerinden taşınma paylaşımı

Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne ve babasının Urla'ya taşınma kararı aldıklarını açıkladı ve duygularını takipçilerine aktardı.

Ceyda Düvenci'den anne ve babasıyla çekilmiş fotoğrafı üzerinden taşınma paylaşımı

Meslektaşı Bülent Şakrak'la olan evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan ve 8 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığı konuşulan Ceyda Düvenci her ne kadar bu konuda açıklama yapmaktan kaçınsa da kulislerde ikilinin ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

Son zamanlarda yoğun iş temposunu ortaya koyan paylaşımlarda bulunan Ceyda Düvenci bu defa anne ve babasıyla çekilmiş bir karesi üzerinden taşınma haberi verdi.

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Anne ve babasının Urla'ya taşınacağı bilgisini takipçilerine ulaştıran Düvenci aile fertlerinin aldığı bu kararla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğrafta vefa var, sevgi var, birlikte büyümek var, inişler var, çıkışlar var, zorluklar var, düzlükler var ve en öfkeli anda bile sevgi var…

Şimdi minnoşlarıma Urla’ya taşınma yolculuklarında eşlik ediyorum…

Sağlığınız daim olsun, yeni yuva şifa olsun annem, babam… sizi çok seviyorum… @zumrutduvenci @ismail.duvenci"

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