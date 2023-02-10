﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 45 kişiyi kurtardığı, 269 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının görüntüsünü de paylaştı.
725 AZERBAYCANLI PERSONEL GÖREV ALIYOR
Söz konusu görüntülerde, enkazdan çıkarılan kadının kendisini kurtaran görevlilere, "Can Azerbaycan, can kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. İlham Aliyev'e de selamlar." dediği görüldü.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 725 Azerbaycanlı personel görev alıyor.
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