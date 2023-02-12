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Ceylan Ertem ''Neden şehrin ortasında yaşamıyorum?'' diyerek anlattı. İstanbul'u terk edip köy hayatı yaşamaya başlamıştı

Binlerce insanın ölümüne sebep olan Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul'u terk edip köy hayatı yaşamaya başlayan şarkıcı Ceylan Ertem bir paylaşım yaptı. Ceylan Ertem "Neden şehrin ortasında yaşamıyorum?" diyerek anlattı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 15:24
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Ceylan Ertem ''Neden şehrin ortasında yaşamıyorum?'' diyerek anlattı

Ceylan Ertem ''Neden şehrin ortasında yaşamıyorum?'' diyerek anlattı. İstanbul'u terk edip köy hayatı yaşamaya başlamıştı
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İstanbul'dan ayrılan ve kent kaosundan kaçıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayan Ceylan Ertem'in evin bir süre önce gündem olmuştu. Kahramanmaraş'ı ve beraberinde 10 ili daha yıkan depremden sonra Ertem bazı paylaşımlar yaparak İstanbul'u terk etme sebebine dair açıklama yaptı.

Ertem paylaşımında "Ceylan Ertem’in köy hayatı diye haberler çıkmıştı. Neden şehrin ortasında yaşamıyorum? En önemli sebeplerinden biri aslında 24 yıl geçmesine rağmen bu tedirginliğin geçmemesi. İstanbul’da çok acil; yapı denetimleri hızlanmalı ve önlemler arttırılmalı!" dedi.

"99 depreminde çevremizdeki tüm binalar yıkılmıştı" diyen şarkıcı paylaşımın devamında ise "Bizim apartmanda (kapılar açılmadığı için) balkondan inerek çıkmıştık sokağa. Az katlı ve sağlam bir apartmandı. Eğer bir bina sağlamsa yıkılmıyor arkadaşlar, lamı cimi yok! Eğer bizim binamız da çok katlı, malzemeden çalınarak inşa edilmiş olsaydı, ve belki de çürük binalar ile dip dibe olsaydık, o binalar bizim apartmana doğru devrilseydi, ben olmayacaktım şimdi aranızda. Kader diyemeyiz. Şans diyemeyiz" yazdı.

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