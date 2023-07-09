Ceylin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ceylin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ceylin ne demek? Ceylin isminin anlamı nedir?

CEYLİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ceylin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Dünya.

- Yengeç, yengeç yuvası.

- Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

- Sevgili, kız.

- Temiz, saf.

CEYLİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ceylin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ceylin ismini koymak caizdir.