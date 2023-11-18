Ceyport Limanındaki römorkör yangınında yaralanan 1 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’daki Ceyport Limanı yangınında yaralan bir kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: İHA
Ceyport Limanındaki römorkör yangınında yaralanan 1 işçi hayatını kaybetti

Yangın, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ceyport Limanı'ndaki bir römorkörde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı römorkörde yangın çıktı. Liman personeli tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi esnasında içeride baygın halde bulunan liman personeli Fatih Karan itfaiye ekiplerince olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Karan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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