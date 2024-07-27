Çeyrek altın için tıka basa karpuz yediler

Süleymanpaşa Belediyesi'nin her yıl düzenlediği geleneksel Ferhadanlı Karpuz Şenliği renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Şenlikte, Ferhadanlı Mahallesinin karpuzları sergilenirken, yöresel ürünlere ilgi büyüktü. Davetlilere peynir helvası ve karpuz ikram edildi.

Şenlikte yapılan karpuz yeme yarışması gecenin en renkli görüntülerine sahne oldu. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmasına 20 kişi katıldı.

BİRİNCİ ÇEYREK ALTIN KAZANDI

2 kilo karpuz yiyip birinci olana ödül ise çeyrek, ikinciye gram üçüncüye de yarım gram altındı. Kadınlar ve erkekler o iki kilo karpuzu yemek için var güçleriyle yarıştı.Tıka basa karpuzla doydular.

Yarışmada kadınlar kategorisinde Nagihan Dönmez birinci, Hatice Gökçek ikinci, Dilek İçkedal üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Ümit İçkedal birinci, Mehmet Yılmaz ikinci, Murat Şahin üçüncü oldu.

Karpuz yarışmasından sonra şenlik, Lara konseri ile devam etti.