Çeyrek asırlık tekstil devi yarım altın fiyatına satıldı

Kaynak: MilliGazete
Çeyrek asırlık tekstil devi yarım altın fiyatına satıldı
Ekonomik krize devler bile dayanamıyor. Çeyrek asırlık tekstil devi havlu atıp, iflas etti. Bursa'da faaliyet gösteren Fun Tekstil ile ilgili resmi iflas kararı verildi. Firma yarım altın fiyatından ucuza 7 bin 350 TL'ye satıldı.

Piyasada yeni kurulan firmalar bir yana sektörde yıllarca büyük başırılara imza atan firmalar bile güçlükle ayakta duruyor. Kriz bir bir yıkıyor. İşte onlardan biri de çeyrek asırdır Bursa'da faaliyet gösteren Fun Tekstil oldu. 2021'de iflas eden firmayla ilgili karar verildi. Bursa İflas Dairesi şirkete ait marka hakkını açık artırmaya koydu. Firma yarım altın fiyatından aza 7 bin 325 liradan açık artırmaya koydu. Fun Tekstilin markası sadene 7,350 liraya satıldı.

Fun Tekstil 1995 yılından bu yana faaliyet gösteren firma iflas edince, isim hakkı satışa çıkarıldı. Türkiye'de artan iflaslardan sonra Bursa'da yaşanan bu olay, ekonominin ne hale geldiğine de açık bir örnek olarak değerlendiriliyor.

EKONOMİK KRİZ ÇEYREK ASIRLIK FİRMANIN İSMİ YARIM ALTIN FİYATINA SATILDI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, "Davacı Sedat Karayazgan ve Fun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Ticaret Sicil No:47327), (Vergi Kimlik No:3880097824)’nin mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle; Davacıların konkordato projesi tasdik talebinin reddine, davacı FUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:47327), (Vergi Kimlik No:3880097824) ‘nin borca batık olması nedeniyle 29/04/2021 tarih ve 14:55 itibariyle iflasına, kesin mühlete ilişkin tüm yasada ön görülen sonuçların kendiliğinden sonlandığının konkordato komiseri Neslihan Yılmaz’ın komiserlik görevinin sonlandığının, ve mahkememizce alınan tüm tedbir kararlarının kaldırıldığının açıklanmasına, Kararın İİK.288 md’si uyarınca ilan olunur." açıklamasıyla iflası duyurmuştu.

İşte bu kararın ardından Fun Tekstilin isim hakkı satışa çıkardı. Bursa İflas Dairesi, firmanın isminin 7 bin 325 liradan ihaleye çıkarılmasına karar verdi. İhaleye bir kişi başvurdu. Verdiği fiyat yarım altın fiyatı kadardı. Şirketin isim hakkın sadece 7 bin 350 liraya satıldı.

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