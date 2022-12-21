Alman milletvekillerinden İmamoğlu için dayanışma mesajı

Almanya Sosyal Demokrat Partisi Milletvekilleri, siyasi yasak ve hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için dayanışma mesajı yayınladı. Yayınlanan dayanışma mesajında Ekrem İmamoğlu'na yönelik her türlü baskı şiddetli şekilde kınandı.

"İMAMOĞLU ERDOĞAN KARŞISINDA GELECEK VAADEDİYOR"

Aralarında Türk milletvekillerinin de olduğu 78 milletvekili tarafından imzalanan dayanışma metninde, AKP'nin iktidarda kalmak için bütün imkanlarını kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilirken İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında umut vaadeden bir isim olarak öne çıkartıldı.

"YARGI SİYASALLAŞTIRILIYOR"

Açıklamada Türkiye'de yargının siyasallaştırılmasından ve hukukun üstünlüğünün baltalanmasından ciddi endişe duyduklarını belirten milletvekilleri, Türkiye'nin de imzacısı olduğu uluslararası anlaşmalara uyulmasını talep etti.

Milletvekilleri ayrıca siyasi özgürlük ve insan hakları konusunda hükümet tarafından muhalefete garanti verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamanın metni ve imzacı vekillerin listesi ise şu şekilde: