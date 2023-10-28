Ceza yiyen taksicilerden ilginç bahaneler

Kadıköy'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde ilginç olaylar yaşandı. 13 taksiciye 5 bin 668 lira ceza yazıldı.

KAYNAK: DHA
Ceza yiyen taksicilerden ilginç bahaneler

Kadıköy’de taksicilere yönelik yapılan denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 13 taksiciye toplamda 5 bin 668 lira ceza yazıldı. Kemer takmadığı için ceza yiyen taksici basın mensuplarına tepki göstererek “Beyefendi başka işiniz yok mu? Bu trafikte 4 saattir yoldayım. Gidin sivil araç sürücülerini çekin” dedi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan taksilerin evrakları tek tek kontrol edildi. Denetimler kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

7 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436’şar liradan 3 bin 52 lira, 3 taksi şoförüne trafik işaret levhalarına uymamaktan bin 308 lira ve 3 taksi şoförüne de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 308 lira olmak üzere toplam 5 bin 668 lira ceza yazıldı.

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Emniyet kemeri takılı olmadığından ceza yazılan taksi şoförü, “Başka işiniz yok mu sizin? Bu trafikte 4 saattir yoldayım. Yolcular takmış kemeri. Allahtan korkun. Sizi Allaha havale ediyorum” diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi. Ceza yazılan başka bir taksi şoförü “Kemerim takılıydı, ben hep böyle takıyorum. Polis ekipleri uygun takılı olmadığını söylüyor. Hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

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