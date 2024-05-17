Cezaevi firarisi bazanın altından çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için harekete geçti.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi C.M.K.'nın (25) adresini tespit eden ekipler, adrese baskın gerçekleştirdi.

Kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odaya giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken buldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine gönderildi.