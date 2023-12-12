Cezaevi firarisi polisten saklanırken havalandırma boşluğuna sıkıştı

Konya'da hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis ekiplerinin kendini yakalayacağını anlayınca tuvalete girdi. Havalandırma boşluğuna saklanmak isteyen zanlı duvarın arasına sıkıştı. Suç makinesi polis tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Cezaevi firarisi polisten saklanırken havalandırma boşluğuna sıkıştı

İHA'nın haberine göre, olay, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Kuzgunkavak Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

Konya polisi hakkında gasp, hırsızlık, yağma gibi suçlardan 40 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Hasan U.’nun sokak üzerinde bulunan binada saklandığı ihbarını aldı.

Polis ekiplerinin bir kısmı binadan içeriye girdi. Diğer polisler de zanlının bulunduğu apartmanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerini fark eden Hasan U., 4. katta bulunan dairenin tuvalet havalandırma boşluğuna saklanmak istediği sırada boşluğa sıkıştı. Polis ekiplerinin Hasan U.’yu sıkıştığı yerden çıkartamayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri şahsın sıkıştığı havalandırma boşluğunun duvarını kırarak Hasan U.’yu yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı.

Havalandırmadan kurtarılan Hasan U., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ekip aracına bindirildiği sırada yakınları ekiplere zorluk çıkarttı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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