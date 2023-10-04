Cezaevi firarisi yorgan altından çıktı! 3 aydır aranıyordu...

Bolu’da 3 aydır aranan cezaevi firarisi Sinan Kuşçuoğlu (27), sakladığı evde, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı.

KAYNAK: DHA
Cezaevi firarisi yorgan altından çıktı! 3 aydır aranıyordu...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Sinan Kuşçuoğlu'nun, Bolu'da olduğunu belirledi. Kuşçuoğlu'nun saklandığı evin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Kuşçuoğlu, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı. Gözaltına alınan ve hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' gibi çok sayıda suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kuşçuoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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