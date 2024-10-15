Cezaevi firarisinden kendisini görüntüleyen gazetecilere uyarı: Başlığı düzgün atın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cezaevi firarisinden kendisini görüntüleyen gazetecilere uyarı: Başlığı düzgün atın

Konya'da 17 ayrı dosyadan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranırkan yakalanan Galip D., sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden çıkışında kendini görüntüleyen gazetecilere "Başlığı düzgün atın" diyerek tepki gösterdi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya şehir merkezinde farklı adreslerden 11 hırsızlık, kasten adam öldürme, motosiklet hırsızlığı, taksirle yaralama, suç eşyasını satın alma gibi 17 farklı suçtan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 27 yaşındaki Galip D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesinde bulunan bir evde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında Galip D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

"BAŞLIĞI DÜZGÜN ATIN"

Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere "Başlığı düzgün atın" derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi.

Cezaevi firarisinden kendisini görüntüleyen gazetecilere uyarı: Başlığı düzgün atın

Cezaevi firarisinden kendisini görüntüleyen gazetecilere uyarı: Başlığı düzgün atın

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