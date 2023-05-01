Cezaevi nakil aracı devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 1 mahkum yaşamını yitirdi, 7 jandarma personeli ve 3 mahkumun aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Cezaevi nakil aracı devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 1 mahkum hayatını kaybetti, 7'si jandarma personeli 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan cezaevi nakil aracı, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıkızılçevlik mevkiinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçtaki mahkum A.K. kaza yerinde hayatını kaybetti, 7 jandarma personeli ve 3 mahkumun aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde 2 milyona yakın kişi ziyaret etti Güncel
TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde 2 milyona yakın kişi ziyaret etti
Hasırotu dalak hastalarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hasırotu dalak hastalarına iyi geliyor
Hintli pilottan Mehmetçik’e büyük ayıp. Yunan’a yalakalık olsun diye bunu taktı Güncel
Hintli pilottan Mehmetçik’e büyük ayıp. Yunan’a yalakalık olsun diye bunu taktı
DİSK Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı Güncel
DİSK Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
TPAO'ya 15 sahada petrol araması için ruhsatı verildi Ekonomi
TPAO'ya 15 sahada petrol araması için ruhsatı verildi
Hasırotu nezleye iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hasırotu nezleye iyi geliyor
Redmi Note 12R Pro tanıtıldı. Fiyatı ve özellikleri açıklandı Teknoloji - Otomotiv
Redmi Note 12R Pro tanıtıldı. Fiyatı ve özellikleri açıklandı