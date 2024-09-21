Cezaevi yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacak

Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda geçen yıl yaşanan sel felaketi sonrası, mahkumlar çevre illere nakledildi. 16 Haziran 2012'deki isyanda çıkan yangında 13 mahkum hayatını kaybettiği cezaevinin boşaltılması sonrası yıkım işlerinin başlanması için son hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Cezaevi Eyyübiye Belediyesi bünyesine tahsis edildi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, cezaevinin yıkılmasıyla birlikte bölgeye yaklaşık 100 dekarlık rekreasyon alanı kazandırılacağını açıkladı. Başkan Kuş, "Cezaevi alanında gençlik merkezi, eğitim alanları, yeşil alanlar, çocuklar için oyun grupları ve dinlenme alanları içeren bir 'Millet Bahçesi' oluşturacağız. Cezaevinin kapıları artık halka açılacak" dedi.

Yıkım işlemlerinin de yakında başlayacağı duyuruldu.