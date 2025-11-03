Olay, İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı yakınındaki bir banka şubesi önünde yaşandı. Cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen İ.Ç. (20), iddiaya göre yolda daha önceden tanıdığı E.A.K. (18) ile karşılaştı.

5 YERİNDEN BIÇAKLANDI

E.A.K.'nin bıçakla saldırdığı İ.Ç., 5 yerinden yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.