Cezaevinde büyük isyan! Gardiyanların silahlarını çalıp kaçtılar. Onlarca ölü var. Mozambik’te skandal olay

Mozambik'te Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo'nun kazandığı tartışmalı devlet başkanlığı seçimden sonra sokaklardaki karışıklık devam ediyor. Başkent Maputo'da protestolar sırasında bir cezaevinde isyan çıktı.

BİNLERCE MAHKUM FİRAR ETTİ

Polis Amiri Bernardino Rafael gerçekleştirdiği açıklamada, isyanı cezaevi dışındaki hükümet karşıtı protestoların tetiklediğini ifade etti. Rafael, bin 534 mahkûmun kaçtığını, cezaevi dışında muhafızlarla çıkan çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

GARDİYANLARIN TÜFEKLERİNİ GASP ETTİLER

Rafael, ardından 150 mahkûmun yakalandığını belirtti. İki cezaevinde daha firar girişimleri olduğunu söyleyen Rafel,"Mozambikliler ve güvenlik güçleri olarak endişeliyiz. Önümüzdeki 48 saat içinde suç oranında artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkumların gardiyanları etkisiz hale getirerek AK-47 tüfeklerine el koyduğu ve cezaevinden kaçmayı başardığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Mozambik'te 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini, iktidardaki Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 65'ini alan Chapo birinci olmuş, rakibi Mondlane ise oyların yüzde 24'ünü almıştı. Seçimlerin düzenlenmesinden beri Mondlane'nın destekçileri, hile karıştığı iddiasıyla seçim sonuçlarını protesto ediyor.

Pazartesi ve salı günleri çıkan şiddet olaylarında 21 kişi yaşamını yitirirken, 21 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısı 151'e yükselmişti.

THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan THY, Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle bugünkü Johannesburg-Maputo ve Maputo-Johannesburg ara bacak seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.