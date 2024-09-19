Cezaevinden çıkan Dilan Polat ve Engin Polat şu an nasıl geçiniyor belli oldu

Cezaevinden çıktıktan sonra yine sosyal medya paylaşımlarına başlayan Dilan Polat ve Engin Polat'ın nasıl geçimlerini nasıl sağladıkları en çok merak edilen konu olmuştu. Avukatları Sevinç Horoz katıldığı canlı yayında fenomen çiftin lüks arabalar, evler ve mal varlıklarına ne olduğunu anlattı.

Avukat Sevinç Horoz cezaevine girmeden önce şatafatlı hayatları ile dikkat çeken Engin ve Dilan Polat'ın şu an nasıl geçindikleri sorusuna yanıt verdi.

Kara para aklamak ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla cezaevine giren Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliyesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tahliyesinin ardından Dilan Polat yeniden paylaşımlarına başlayarak rutin hayatına dönmüştü. Ancak takipçileri Polat çiftinin yaşadıkları lüks evlere ve lüks arabalarına ne olduğunu sormaya başladı. Yanıt ise Dilan Polat Engin Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz'dan geldi.

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4 Kasım'da kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gibi birçok suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti aylar sonra tahliye oldu. Yargı sürecinde çiftin mallarına da el konulduğu belirtilmişti

Polat çiftinin oturdukları lüks ev ve kullandıkları lüks arabalarının akıbeti şirketlerinin son durumu ortaya çıktı. Çiftin avukatı Sevinç Horoz 'Aramızda Kalmasın' yayınına katılarak süreç hakkında bilgi verdi.

'EVLERİ VE ARABALARINI GERİ ALABİLECEKLER Mİ? '

Sevinç Horoz, "Oturdukları ev kendilerine mi ait? Arabaları ve malvarlıkları geri alınacak mı?" sorusuna, "Oturdukları ev kendi kullanımlarına ait. Bir tedbir kararı var ama 3. kişilere yönelik satışının önlenmesine verilmiş tedbir kararı. Evlerinde oturmaya devam edecekler. Araçlarla ilgili yanlış bir bilgi dolaşıyor. Araçlar söylendiği gibi polis arabası yapılmadı. Araçlar TMSF bünyesinde otoparkta tutuluyor. Herhangi bir iade girişimi talebimiz olmadı. Yargı sürecinde harekete geçeceğiz" dedi.

AVUKATLIK ÜCRETİ NE OLDU?

'Yargı sürecinde avukatlık masraflarınız nasıl ödendi, bu durum çok konuşuldu" sorusuna Sevinç Horoz, "Bir kısım masrafları aldık. Malvarlıklarını iade aldıkları zaman ve aktif ticaret hayatlarına döndükleri zaman yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

'POLAT AİLESİ ŞU AN NASIL GEÇİNİYOR?'

Avukat Sevinç Horoz, "Polat Ailesi şu an nasıl geçiniyorlar?" sorusuna, "Yakın akraba ve arkadaş desteğiyle geçiniyorlar" diye yanıt verdi.

HAYATLARI FİLM OLACAK MI?

Dilan Polat'ın hayatının film olacağı haberlerine ilişkin de konuşan Horoz, "Bu süreç yaşanmadan önce yapılan teklifler olduğunu bilmiyorum. Şu an önceliğimiz bu konu değil. Yargı süreci bittikten sonra değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.