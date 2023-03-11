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Eşiyle tartışıp evi yakan kadın hakkında mahkeme kararını verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde cezaevinden yeni çıkan eşi C. T. ile tartışıp, evi ateşe veren H. T., tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 17:21
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Cezaevinden çıkan eşiyle tartışıp evi yakan kadın tutuklandı

Eşiyle tartışıp evi yakan kadın hakkında mahkeme kararını verdi
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(DHA)- Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak´ta tek katlı bir evde meydana geldi. Edirne Kapalı Cezaevi´nde `yağma´ ve `kasten yaralama´ suçlarından yaklaşık 10 yıl yattıktan sonra tahliye olan C. T., eşi H. T.'nin yaşadığı eve geldi.
 
Evde çift arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre H. T., piknik tüpünü yakıp, kanepenin üzerine bıraktı.
 
Tutuşan kanepedeki alevler, kısa sürede yayıldı, tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
 
Ev kullanılamaz hale gelirken, olayın ardından H. T., polis tarafından gözaltına alındı.
 
`Uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen H. T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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