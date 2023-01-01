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Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Osmangazi ilçesinde cezaevinden kısa süre önce çıkan Murteze E. birlikte yaşadığı genç kadını ve onun annesini silahla vurarak yaraladı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 09:08
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Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
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Bursa'da cezaevinden yeni çıkan Murteze E. (21), birlikte yaşadığı ve kendisinden ayrılmak isteyen B.E. (17) ve onun annesi Birgül E'yi (39) tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Murteze E., kendisinden ayrılmak isteyen, birlikte yaşadığı B.E. ile konuşmak için onun annesi Birgül E.'nin evine gitti.

Burada B.E. ve Birgül E. ile tartışan Murteze E., belindeki tabancayı çıkararak ateş etti. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan B.E. ve annesi Birgül E., kanlar içinde yığılırken, Murteze E. ise olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.E. ve annesi Birgül E.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Murteze E.'yi babasının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(AA)

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