İsrail polisi Gazze'ye yardım götüren hahamları gözaltına aldı. ABD’li yazar da gözaltına alınanlar arasında

Kaynak: New York Times
İsrail polisi Gazze'ye yardım götüren hahamları gözaltına aldı. ABD’li yazar da gözaltına alınanlar arasında
İsrail ve ABD’den, haham ve barış aktivistlerinden oluşan bir grup, Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken İsrail polisi tarafından durduruldu. New York Times, 7 hahamın ve ABD’li yazar Ayelet Waldman'ın gözaltına alındığını yazdı.

Gazze Şeridi yakınlarında, Gazze’ye gıda malzemesi götürmeye çalışan grubun içinde yer alan 7 haham ve barış aktivisti, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Erez sınır kapısına ulaşmaya çalışan İsrail ve ABD'den yaklaşık 30 haham ve aktivistten oluşan grup, İsrail polisi tarafından durduruldu.

nyt-yazdi-israil-polisi-gazzeye-yardim-goturen-hahamlari-gozaltina-aldi-5ef5.jpgAmerika Birleşik Devletleri merkezli bir barış hareketi olan Rabbis for Ceasefire tarafından organize edilen faaliyetin amacı, Filistin ve İsrail arasında ateşkes için destek oluşturmak ve Gazze’de giderek artan açlığa dikkat çekmekti.

Gıda güvenliği noktasında, küresel çapta bir otorite olan Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması girişimi, Erez'e en yakın bölge olan Gazze'nin kuzeyinde yakın zamanda kıtlık yaşanacağını ifade etmişti.

ekran-goruntusu-2024-04-28-160357.png“HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK”

Söz konusu protesto, Yahudilerin eski Mısır’daki kölelikten kurtuluşunun İncil'deki öyküsünün kutlandığı bir Yahudi bayramı olan Hamursuz Bayramı haftasına denk getirildi. Protestoya katılan fakat tutuklanmayan Bostonlu haham Toba Spitzer, “Yahudilerin kurtuluşunun Filistinlilerin kurtuluşuyla bağlantılı olduğunu ve herkes için özgürlük istediğimizi belirtiyorduk” ifadesini kaydetti.

israil-polisi-gazze-ye-sembolik-yardim-yapmak-isteyen-hahamlari-gozaltina-aldi-1714136260-239-x750.webpTUTUKLANANLAR ARASINDA ABD’Lİ YAZAR DA VAR

Haham Spitzer, grubun yarım ton pirinç ve un taşıyan bir kamyonetle Gazze'ye girmeye çalıştığını ifade etti ve malzemelerin şimdi İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki ihtiyaç sahibi Filistinlilere bağışlanacağını iletti.

İsrail polisi, grubun yorum talebini reddederken, California'lı yazar Ayelet Waldman'ın da tutuklananlar arasında olduğunu eşi yazar Michael Chabon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

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