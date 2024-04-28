Fatih Terim eşyalarını topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim eşyalarını topladı
Panathinaikos'un yeni antrenman sahası 10 gün içinde açılacak. Terim ve öğrencileri kulübün yeni tesislerine taşınmak için gün sayıyor.

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdüren Panathinaikos'ta gözler kulübün yeni tesislerinde.

Panathinaikos spor tesislerine yönelik bir yatırıma daha imza attı.

Çalışma on gün içinde tamamlanacak ve teknik heyet ile futbolcular şu anki tesislerden yeni komplekse taşınacak.

Panathinaikos'un yeni tesisleri spesifik olarak kulübün antrenman merkezine dönüştürülecek.

Mevcut oyun sahası değişiyor, sahaya yeni çimler seriliyor ve rüzgarı kesecek yeni panellerle birlikte yepyeni bir tesis hizmete giriyor.

Son olarak oyun alanının çevresine tabelelar yerleştirilecek ve önümüzdeki 10-15 gün içinde oyuncular ve Fatih Terim yeni tesislere taşınacak.

İŞTE YENİ TESİSLER:

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