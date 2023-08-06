Cezaevinden çıkıp eski eşini öldürdü. Sokak ortasında katliam

Şanlıurfa’da cezaevinden çıkan Murat Utuş eski eşi Esma Kalenderli’yi sokak ortasında öldürdü. Katil zanlısı Utuş olay sonrası kıskıvrak yakalandı.

Cezaevinden çıkıp eski eşini öldürdü. Sokak ortasında katliam

Şanlıurfa Siverek'te cezaevinden bir ay önce çıkan Murat Utuş yolunu kesip tartıştığı eski eşi Esma Kalenderli'yi sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü. Olayı ardından kaçan Utuş, kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Siverek'te yaşayan Esma Kalenderli (30), 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan eşi Murat Utuş'tan (36) boşandı. Esma Kalenderli, boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleşti. Murat Utuş ise 1 ay önce cezaevinden tahliye oldu.

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SOKAK ORTASINDA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre; boşanmayı hazmedemeyen Murat Utuş, bu sabah alışveriş için evden çıkan Esma Kalenderli'nin Atatürk Bulvarı'nda yolunu kesti. İkili arasında tartışma çıktı.

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Bu sırada Murat Utuş, üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşine peş peşe ateş açtı. Esma Kalenderli kanlar içinde yere yığılırken, Murat Utuş ise kaçtı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma Kalenderli, kurtarılamadı.

Kaçan Utuş ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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