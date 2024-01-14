Cezaevinden çıktı bilgisayar kablosu ile adam öldürdü

Kaynak: İHA
Cezaevinden çıktı bilgisayar kablosu ile adam öldürdü
Giresun’da dün gece yaşanan kadın cinayetinin katil zanlısı yakaladı.

Giresun’un şehir merkezindeki bir eğlence mekanında gece saat 01.30 sularında yaşanan cinayette, 52 yaşındaki Şengül Yeşilkaya adlı kadını bilgisayar kablosu ile boğarak öldüren katil zanlısı İsmail Yılmaz’ın polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ‘kasten öldürme’ olayıyla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından cinayetin işlendiği yerde yapılan incelemede suç delillerinin muhafaza altına alındığı, olayın zanlısı İsmail Yılmaz’ın ekiplerce yakalanarak Giresun Adliyesi’ne teslim edildiği ve soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Diğer yandan edinilen bilgilere göre katil zanlısı İsmail Yılmaz’ın yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Son Haberler
Limon sosu neden yasaklandı? Limon sosu nedir? Keşfet
Limon sosu neden yasaklandı? Limon sosu nedir?
Kars’ta yok olmaya yüz tutmuş tarih. Tabyalar Gündem
Kars’ta yok olmaya yüz tutmuş tarih. Tabyalar
Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında evli mi? Keşfet
Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında evli mi?
Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı Gündem
Zeytinburnu'nda yol kapatan düğün konvoyu; etrafa para saçtı
Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalarda yer eden baba hayatını kaybetti Yaşam
Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalarda yer eden baba hayatını kaybetti
Karda mahsur kalan hasta hastaneye güçlükle yetiştirildi Gündem
Karda mahsur kalan hasta hastaneye güçlükle yetiştirildi
Ne Gemiler Yaktım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ne Gemiler Yaktım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman?