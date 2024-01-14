Cezaevinden çıktı bilgisayar kablosu ile adam öldürdü

Giresun’un şehir merkezindeki bir eğlence mekanında gece saat 01.30 sularında yaşanan cinayette, 52 yaşındaki Şengül Yeşilkaya adlı kadını bilgisayar kablosu ile boğarak öldüren katil zanlısı İsmail Yılmaz’ın polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ‘kasten öldürme’ olayıyla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından cinayetin işlendiği yerde yapılan incelemede suç delillerinin muhafaza altına alındığı, olayın zanlısı İsmail Yılmaz’ın ekiplerce yakalanarak Giresun Adliyesi’ne teslim edildiği ve soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Diğer yandan edinilen bilgilere göre katil zanlısı İsmail Yılmaz’ın yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenildi.