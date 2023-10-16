Cezaevinden çıktı, evinde öldürüldü

Tekirdağ’da bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanıp, tahliye olan Ahmet Akçay (25), evinde başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Akçay kurtarılamazken, polis, pencereden girip olayı gerçekleştirdiği üzerinde durduğu şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

KAYNAK: DHA
Cezaevinden çıktı, evinde öldürüldü

Olay, saat 06.30 sıralarında Şarköy'ün İstiklal Mahallesi Dr. Cemal Özkan Caddesi'nde meydana geldi. 'Oto hırsızlığı' ve 'dolandırıcılık' başta olmak üzere 15 suç kaydı bulunan ve bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanıp, tahliye edilen Ahmet Akçay'ın giriş katındaki evinden silah sesi geldi. Silah sesini duyan diğer odadaki eşi ile çocuğu, Akçay'ı başından vurulmuş halde buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçay, kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 boş kovan bulup, eşi ve çocuğunun ifadesine başvurdu.

Öte yandan Akçay'ın cezaevinden çıktıktan sonra husumetlileri tarafından alacak meselesi nedeniyle tehdit edildiği öğrenildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin pencereden girip olayı gerçekleştirdiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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