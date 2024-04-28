Cezaevinden çıktı hırsızlığa devam etti

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ekipleri, oto ve plaka hırsızlıklarını hedef alarak düğmeye bastı.

İzmir ve Manisa ilinde yaklaşık 3 ay süren sıkı çalışmalar kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerinden; (7) adet oto hırsızlığı, (1) adet otodan plaka hırsızlığı, Manisa İlinden (2) adet oto hırsızlığına ilişkin yapılan operasyonda şüpheli E.Ö. yakalandı.

Şahsın üzerinden çıkan ve suçtan elde ettiği öğrenilen 5 bin liraya el konulduğu ve şüpheli tarafından çalınan plakalar ile (7) araç bulunarak sahiplerine verildiği aktarıldı.

Operasyon sonrasında gözaltına alınan E. Ö. İse çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer yandan, şüphelinin 2006’da işlediği oto hırsızlığı suçlarından tutuklandığı, 17 sene cezaevinde kaldığı, 2023’ün sonunda denetimli olarak serbest kalarak suç islemeye devam edildiği saptandı.