Cezaevinden firar etmişti! Polisin devriyesinde yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Cezaevinden firar etmişti! Polisin devriyesinde yakayı ele verdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cezaevinden firar eden şüpheli, polis ekiplerinin devriye görevinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cezaevinden firar eden şüpheli, polis ekiplerinin devriye görevinde yakalandı.

v.webpCumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.A.A. isimli şahıs, devriye görevi gerçekleştiren polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca neticesinde yakalanana şüphelinin, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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