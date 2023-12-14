Cezaevlerindeki yabancı tutuklu sayısı dudak uçuklattı

Kaynak: Haber Merkezi
Cezaevlerindeki yabancı tutuklu sayısı dudak uçuklattı
Türkiye’de sınır güvenliğinin eksikliği ve yanlış göç politikaları yabancı tutuklu oranlarına da yansıdı. Cezaevlerinde bulunan yabancı tutuklu sayısı katlanarak arterken toplamda 11 bini geçti.

Hükümetin olmayan göç politikaları ve açık kapı stratejisi nedeniyle Türkiye yabancılar için adeta merkez konumuna geldi.

Dünyanın dört bir tarafından Türkiye’ye yasal ya da yasal olmayan yollarla ülkeye giren yabancılar sayıları arttıkça suça bulaşmaya da başladı.

TURHAN ÇÖMEZ SORDU ADALET BAKANI CEVAPLADI

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de bu durumu gündeme getirerek Adalet Bakanı’na cevaplaması üzerine yazılı soru önergesi verdi. Çömez, cezaevlerinde bulunan yabancı tutuklu sayısını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu.

Verilen yazılı soru önergesini cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 01.09.2023 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunan yabancı hükümlü ve tutuklu yabancı sayısının toplamda 11 bin 345 olduğunu açıkladı.

Paylaşılan veriler, tartışmaların ciddiyetini gözler önüne serdi. 2016’da cezaevlerindeki yabancı uyrukluların toplam sayısı 4 bin 442 iken 1 Eylül itibariyle sayının 11 bin 345 olması endişelerin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermiş oldu. Aradan geçen 7 yılda yabancı suçlu sayısının yaklaşık 3 katına çıkması Türk halkının sokaklarda güvende olup olmadığı konusunu da yeniden gündeme getirdi.

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İSTANBUL VALİSİ TÜRK SUÇLU-YABANCI SUÇLU KIYASLAMASI YAPMIŞTI

Yabancı tutuklu sayısı 7 yılda 3 kat artarken geçtiğimiz aylarda İstanbul Valisi Davut Gül tepki çeken bir kıyaslamaya imza atarak, yabancıların suça bulaşma oranlarının Türklere göre düşük olduğunu ima etmişti.

Gül, “Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor” ifadelerini kullanmış, Esenyurt'ta da suç oranının azaldığını savunmuştu.

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