Cezalar dudak uçuklatacak. Gümrükten geçerken çok daha dikkatli olun

Kaynak: AA
Cezalar dudak uçuklatacak. Gümrükten geçerken çok daha dikkatli olun
Yurt dışında Türkiye'ye giriş yaparken, gümrük geçişinde bundan sonra çok daha dikkatli olun. Çünkü, gümrük geçişlerinde mevzuata aykırı ya da geçişi sınırlı olan malzemelerde usülsüzlük cezası yüzde 58,46 zamlandı.

Gümrük cezaları bundan sonra cep yakacak. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 58,46 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi. Buna göre, Kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1 Ocak 2024'den itibaren 828 lira olacak.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 77,12 lira, diğer işlemler için 180,12 lira, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 180,12 lira, diğer işlemler için 283,10 lira olarak belirlendi.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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