Cezalar sürücülerin canını fena yakacak. Gaza basarken bir kez daha düşünün !

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgileri değerlendiren Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr Şenol Babuşcu, cezalarla ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda Babuşcu, kesilmesi gereken trafik cezalarından bütçeye girecek rakamı açıkladı.Bu nedenden dolayı bütçedeki trafik cezalarından gelecek paraların kesileceği sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Onun için sürücüler gaza basarken, bir kez daha düşündürecek cinsten. Çünkü 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine göre trafik cezalarından iktidarın beklentisi 67 Milyar 826 milyon lira...

Şenol Babuşcu yaptığı paylaşımda gelecek yıl her 4 para cezasından birinin trafik cezalarından geleceğini duyurdu. Hal böyle olunca denetime çıkan polislere bütçeyi tutturun mu denilecek.

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Finans uzmanı Şenol Babuşcu yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

Sürücüler olarak 2025’de daha dikkatli olmalıyız.

2025’te her 4 para cezasından birini trafik cezaları oluşturacak.

2025 Bütçe'sinde 67 milyar 826 milyon lira tutarında trafik cezası öngörülüyor…