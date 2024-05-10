Cezalarını camileri ve mezarlıkları temizleyerek çekiyorlar

Kaynak: İHA
Cezalarını camileri ve mezarlıkları temizleyerek çekiyorlar
Giresun’da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü altında bulunan hükümlüler, cezalarını camileri ve mezarlıkları temizleyerek çekiyor.

Giresun'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, mezarlık ve camileri temizleyerek, yükümlülüklerini tamamlıyorlar.

Giresun Espiye'deki L Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu ile yapılan ortak çalışmada 25 hükümlü, Giresun’un tarihi yapılarından olan Espiye Gülburnu Cami ve çevresinde temizlik yaptı

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Kamu yararına yaptırılan çalışmayla hükümlülere çevre ve toplum bilincini oluşturmayı hedeflediklerini belirten Akkiraz yaşadığımız şehrin güzelliklerini korumayı, temiz bir toplum ve çevrede yaşamayı amaçladıklarını söyledi.

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