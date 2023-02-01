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Gedson'dan sarı kart açıklaması. Cezalı duruma düşmüştü

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, aldığı sarı kart cezası hakkında bir paylaşımda bulunarak açıklama yaptı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 19:41
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Cezalı duruma düşmüştü. Gedson'dan sarı kart açıklaması

Gedson'dan sarı kart açıklaması. Cezalı duruma düşmüştü
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Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı.

Maçın bitiminde hakeme temas ederek itiraz eden ve sarı kart gören Gedson Fernandes, Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu yaşanan tartışmalar üzerine gördüğü kart hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.


İşte Gedson'un açıklaması;
"Dün gördüğüm sarı kartla ilgili gerçeklikten uzak yorumlara şahit oldum. Bunlar tabii ki doğru değil. Sarı kartı elbette görmemeliydim ancak bu tamamen kazanma hırsına yenik düşmemle alakalıydı. Taraftarımızın böyle iddialara kulak asmamasını rica ediyorum." 

Orta saha oyuncusu açıklamasının devamında; "Elimde olsa her maç oynamak isterim. Ben, hedefleri olan profesyonel bir futbolcuyum. Taraftarımızın böyle iddialara kulak asmamasını rica ediyorum."

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