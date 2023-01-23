23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bunları yapanlar yandı. Cezası 90 bin lira oldu

Kişisel veri ihlaline yönelik idari para cezaları yüzde 122 arttı. Uzmanlar, veri ihlaline karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Veri Güvenliği yükümlülüğünü yerine getirmemenin cezası bakın kaç lira oldu

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 15:33
Takip Et

Cezası 90 bin lira oldu. Bunları yapanlar yandı

Bunları yapanlar yandı. Cezası 90 bin lira oldu
+
Aa
-

TRT Haber'de yer alan habere göre, Kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal edenlere yönelik idari para cezalarında güncellemeye gidildi. Bu yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranı yükseltildi.

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme cezası bu yıl için yüzde 122 arttı, 13 bin 391 liradan 29 bin 852 liraya çıkarıldı.

Veri güvenliği sorumluluğunun ihlali halindeyse ceza tutarı  40 bin 179 liradan 89 bin 571 lira olarak güncellendi.

VERBİS'E KAYIT YAPTIRMAMANIN DA CEZALIRI ARTTI

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne uyulmaması da güncelleme kapsamında. Buna göre söz konusu cezanın alt sınırı 119 bin 428 lira, üst sınırı da 5 milyon 971 bin 989 lira olarak belirlendi.

Uzmanlar, mahremiyet sorunlarının dijitalleşmeyle birlikte artacağını belirtiyor. Gelişen teknoloji ile bilginin çok hızlı şekilde toplanması ve aktarılması nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yavuz
23.01.2023 15:52
Dünya'da halkının üzerine basarak yükselen başka bir ülke var mı acaba. En çok vergi alan ülke sıralamasında kainat 1.'siyiz. Oksijen vergisi henüz başlamadı.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
7
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.