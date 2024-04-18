Cezayir Dışişleri Bakanı: "Filistin'in BM'ye tam üye olma zamanı geldi!"

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bakanlar düzeyinde yapılan Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin talep edildiği "Orta Doğu" oturumunda konuştu.

Attaf, Filistin'in BM'ye tam üye devlet yapılması gerektiğini savunarak, "Filistinliler kendi devletlerini kurma hususunda tarihi hakka sahip ve (BM) Güvenlik Konseyi, iki devletli çözümün uygulanması için acil harekete geçme konusunda tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'E TAM ÜYELİK BARIŞA KATKI SAĞLAYACAK

Attaf, Filistin'e BM'de tam üyelik verilmesinin barış sürecini canlandıracağını ve "iki devletli çözümün de karşı karşıya kaldığı tehlikelerden korunacağını" söyledi.

CEZAYİR, İSRAİL'İ ELEŞTİRDİ

Cezayir Dışişleri Bakanı ayrıca, "işgalci İsrail'in Filistin devletinin yıkıntıları üzerinde bölgede barışın sağlanacağı yanılsamasını teşvik etmekte ısrar ettiğini" belirterek İsrail'i eleştirdi.

Attaf, Gazze'deki savaşın, Batı Şeria'daki boğucu baskının ve yasadışı yerleşimlerin "Büyük İsrail Projesi'nin yeniden canlandırılma aşamaları" olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN'İN BM ÜYELİK BAŞVURUSU

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu. Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.

BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti. BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

KONU BMGK'DE GÖRÜŞÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Filistin'in BM'ye tam üyelik talebi BMGK'de görüşülmeye devam ediyor. Cezayir'in bu açıklaması, Filistin'in üyelik talebine olan desteğin arttığını gösteriyor.