Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Niğde’de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Divarlı Beldesi'nde meydana gelen olayda, Bayram Demiray’ın kullandığı 51 ABZ 280 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Can’ın kullandığı 34 NL 0782 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 6 yaşındaki Çınar Demiray, ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralılardan Bayram Demiray, hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden yaralılardan Çınar Demiray'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Jandarma, ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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