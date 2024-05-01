Yoldaki çukurlar kazaya neden oldu, otomobil şarampole uçtu

Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Taşova'ya bağlı Destek Yaylası mevkiinde Niyazi Y. yönetimindeki 05 ABV 503 plakalı otomobil, yoldaki çukura girmesi sonucu kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı. Takla atan araç, metrelerce ötede durdu.

Niyazi Y. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, kafasından aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün yakınları, yolun ortasındaki çukurların kapatılmamasına tepki gösterdi.