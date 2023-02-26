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Cezayir Kiev Büyükelçiliği'ni yeniden açacak

Cezayir, Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken savaşın üzerinden geçen 1 yılın ardından Kiev Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Büyükelçiliğin ne zaman açılacağı yönünde net tarih belirtilmedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 18:28
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Cezayir Kiev Büyükelçiliği'ni yeniden açacak

Cezayir Kiev Büyükelçiliği'ni yeniden açacak
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Rusya-Ukrayna Savaşı’nda 1 yıl geride kalırken, bir ülke daha Kiev Büyükelçiliği'ni açmaya karar verdi. Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev Büyükelçiliğinin yeniden açılacağı belirtilerek, "Bu karar, Cezayir devletinin ve bu ülkedeki ulusal toplumun çıkarlarını koruma çerçevesine giriyor. Ukrayna’da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle faaliyetlerine ara veren Cezayir’in Kiev’deki büyükelçiliği, maslahatgüzar tarafından yönetilecek" denildi.

Büyükelçiliğin ne zaman açılacağı yönünde net tarih belirtilmeyen açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede" ifadeleri yer aldı.

Cezayir Büyükelçiliği, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin başlamasının ardından geçtiğimiz sene Mart ayında kapanmıştı. (İHA)

 
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