Cezayir Osmanlı tüfeklerini İngiltere'den geri aldı

Cezayir Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı birimleriyle koordinasyonu sonucunda (1518-1830) yılları arasındaki Osmanlı Dönemi'ne ait 7 tüfeği geri almayı başardı." ifadeleri yer aldı.

Eski tüfeklerin satılmak üzere açık artırmaya çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, açık artırmayı düzenleyen kurum ve tüfeklerin kimler tarafından ülke dışına kaçırıldığına ilişkin ayrıntılar yer almadı.

Ayrıca açıklamada, söz konusu parçaların sanatsal ve tarihi açıdan büyük önem taşıdığı ve ulusal müzedeki diğer eserler arasına yerleştirileceği kaydedildi.

Cezayir, yine geçen nisan ayında, Fransız sömürgeci güçlerinin 1842'de Emir Abdulkadir el-Cezairi'ye karşı saldırıları sırasında ele geçirdiği ve Osmanlı Dönemi'ne ait ender bir eski el yazma eserin ülkeye geri getirildiğini duyurmuştu. (AA)