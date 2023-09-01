Cezayir sularına giren 2 turist vurularak öldürüldü

Cezayir sahil güvenliği, Fas'ta tatil yapan ve jet skileriyle Cezayir sularına giren iki turisti vurarak öldürdü.

Cezayir sularına giren 2 turist vurularak öldürüldü

Fas'ın Saidia tatil beldesinden jet ski ile yola çıkan dört Fransız-Fas çifte vatandaşı turist, Cezayir açıklarına girdi. İkisi öldürülerek vuruldu.

Grubun üçüncü bir üyesi, iki eyaletin kapalı sınırında devriye gezen sahil güvenlik tarafından tutuklandı.

Bir balıkçının denizde yüzen cansız bir bedenin videosunu yayınlamasının ardından olay Fas'ta öfkeye yol açtı.

Cezayir ile Fas arasındaki sınır 1994 yılında kapatılmış, Cezayir ise iki yıl önce bağlarını koparmıştı. Fas'ı düşmanca eylemlerle suçlamıştı.

AFP haber ajansının Fas medyasına dayandırdığı haberine göre, Mohamed Kissi dört kişilik gruptan Fas'a geri dönen tek kişiydi. Grubun kaybolduğunu ve yakıtlarının bittiğini söyledi.

Kardeşi ölen kişi, "Kaybolduk ama kendimizi Cezayir'de bulana kadar yola devam ettik. Cezayir'de olduğumuzu biliyorduk çünkü siyah bir Cezayir botu üzerimize geldi ve gemidekiler bize ateş açtı. Çok şükür vurulmadım ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler. Diğer arkadaşımı tutukladılar. Kardeşime ve arkadaşıma 5 kurşun isabet etti. Diğer arkadaşıma da kurşun isabet etti" dedi.

Cezayir sahil güvenliği tarafından tutuklanan Smail Snabe adlı adamın Çarşamba günü savcı karşısına çıktığı bildirildi ancak ayrıntı verilmedi.

Fas hükümeti sözcüsü, AFP'ye olayın "yargı meselesi" olduğunu söyleyerek, saldırıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Cezayir'den de henüz bir açıklama gelmedi.

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