Cezayir ve İran arasındaki görüşme hakkında yazılı açıklama

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail’in Filistin ve Mescid-i Aksa’daki saldırılarını ele aldı. Görüşmeye ilişkin Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı açıklama yapılırken, İsrail'in eylemleri saygısızlık ve saldırganlık olarak değerlendirildi.

"MÜSLÜMANLAR TAHRİK EDİLİYOR"

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tebbun, İranlı mevkidaşı Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin Devleti'ndeki mevcut durum ve özellikle İsrail'in Batı Şeria ile Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü haremi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal ve saldırganlığı ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in söz konusu saldırılarının Mescid-i Aksa’nın hürmetini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, ramazan ayı boyunca yapılan "saygısızlığın" da Müslümanların dini duygularını apaçık şekilde tahrik ettiği kaydedildi.

CEZAYİR-İRAN İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, Tebbun ile Reisi’nin ayrıca iki ülke ilişkilerini de ele aldığı belirtilerek, iki liderin Cezayir-İran ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme konusunda da mutabık kaldığı aktarıldı.

Liderlerin, ramazan ayı münasebetiyle tebrikleştikleri, Tebbun ve Reisi’nin karşılıklı ziyaretler konusunda da anlaştığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla daha da tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.