9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cezayir ve İran arasındaki görüşme hakkında yazılı açıklama

Cezayir ve İran arasındaki görüşme hakkında yazılı açıklama

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail’in Filistin ve Mescid-i Aksa’daki saldırılarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 19:57
Takip Et

Cezayir ve İran görüştü

Cezayir ve İran arasındaki görüşme hakkında yazılı açıklama
+
Aa
-

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail’in Filistin ve Mescid-i Aksa’daki saldırılarını ele aldı. Görüşmeye ilişkin Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı açıklama yapılırken, İsrail'in eylemleri saygısızlık ve saldırganlık olarak değerlendirildi.

"MÜSLÜMANLAR TAHRİK EDİLİYOR"

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tebbun, İranlı mevkidaşı Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin Devleti'ndeki mevcut durum ve özellikle İsrail'in Batı Şeria ile Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü haremi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal ve saldırganlığı ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in söz konusu saldırılarının Mescid-i Aksa’nın hürmetini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, ramazan ayı boyunca yapılan "saygısızlığın" da Müslümanların dini duygularını apaçık şekilde tahrik ettiği kaydedildi.

CEZAYİR-İRAN İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, Tebbun ile Reisi’nin ayrıca iki ülke ilişkilerini de ele aldığı belirtilerek, iki liderin Cezayir-İran ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme konusunda da mutabık kaldığı aktarıldı.

Liderlerin, ramazan ayı münasebetiyle tebrikleştikleri, Tebbun ve Reisi’nin karşılıklı ziyaretler konusunda da anlaştığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla daha da tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
2
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
3
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
5
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
7
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.