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Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü

Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ayn el Defla vilayetinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 23:28
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Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü

Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü
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Cezayir’de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mi-171 tipi helikopterin Ayn el Defla vilayetinde yer alan El Ataf bölgesinde düştüğü ve helikopterde bulunan 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kazanın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için soruşturma açıldığı ifade edildi. (İHA)

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