Cezayir'den Batı Sahra tepkisi: İsrail ve Fas işgalde aynı politikaları yürütüyor

Cezayir, İsrail'in Batı Sahra'daki Fas egemenliğini tanıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fas'ın Batı Sahra topraklarında "işgalci" olduğunu ifade etti.

Cezayir'den Batı Sahra tepkisi: İsrail ve Fas işgalde aynı politikaları yürütüyor

Cezayir, İsrail'in Batı Sahra'daki Fas egemenliğini tanıma kararının uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına ve BM Genel Kurulu düzenlemelerine aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Rabat yönetiminin 'İsrail'in Fas’ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanıdığı' yönündeki duyurusunu dikkate alıyor." ifadesi kullanıldı ve Fas'ın Batı Sahra topraklarında "işgalci" olduğu vurgulandı.

"İŞGALDE AYNI POLİTİKALARI YÜRÜTÜYORLAR"

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ve sözleşmeleri çiğnemeyi sürdürdüğüne işaret edilerek, Tel Aviv yönetiminin Batı Sahra'daki Fas egemenliğini tanıyarak "kara siciline" yeni bir suç eklediği belirtildi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline dikkat çekilen açıklamada, İsrail ve Fas’ın "işgalde aynı politikaları yürüttüğü" kaydedildi.

FAS KRALİYET DİVANI DUYURMUŞTU

Açıklamada ayrıca Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkının İsrail yönetiminin Fas'ın buradaki egemenliğini tanımasıyla yok olmayacağı, bu kararın kabul edilemez olduğu ve bir kıymetinin bulunmadığı ifade edildi.

Fas Kraliyet Divanı'ndan 17 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mesajında "İsrail'in Fas'ın Batı Sahra toprakları üzerindeki egemenliğini tanıma kararı aldığı" duyurulmuştu.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump döneminde Fas ve İsrail arasında tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varılması üzerine Washington'un Batı Sahra'daki Fas egemenliğini tanıdığını duyurmuştu.

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