Chalobah, Chelsea'ye döndü

Chelsea, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Trevoh Chalobah’ı Crystal Palace’taki kiralık döneminden erken bir kararla geri çağırdı. Bu karar, Wesley Fofana ve Benoit Badiashile’in sakatlıkları nedeniyle savunma hattında oluşan boşlukları doldurmak için alındı. Teknik direktör Enzo Maresca’nın sınırlı savunma seçeneklerini güçlendirmek isteyen Chelsea, Chalobah’ın kulübe hızlıca uyum sağlayacağını düşünüyor.

KARARIN TARTIŞMALI BOYUTU

Chalobah’ın dönüş kararı, özellikle Crystal Palace cephesinde rahatsızlık yarattı. Palace’ın FA Cup’ta Stockport County’ye karşı oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta Chalobah’ın ani bir şekilde kadrodan çıkarılması, teknik direktör Oliver Glasner tarafından önce "sözleşmesel bir durum" olarak ifade edildi. Glasner, ardından Chalobah’ın kulüpte kalmak istediğini, ancak Chelsea’nin bu kararı almaya yetkili olduğunu belirtti.

SELHURST PARK’TAKİ PERFORMANSI

Chalobah, Crystal Palace’ta düzenli bir oyuncu olarak forma giydi ve dört buçuk aylık kiralık süresi boyunca 14 maça çıktı. Chelsea’de "fazlalık" olarak görülen Chalobah, daha önce kulübün bir grup istemediği oyuncuyla ayrı çalıştırdığı "bomba takımı" içinde yer alıyordu. Ancak, spor direktörü Paul Winstanley ile yaptığı görüşme sonrası Chalobah’a dönüşünde oynama garantisi verildi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Chelsea’nin Chalobah’a olan kısa vadeli planlarına rağmen, oyuncunun uzun vadeli geleceği hâlâ belirsiz. Kulüp, son üç transfer döneminde Chalobah’ı 25 milyon sterlinlik bir bedelle satış listesine koydu. Yaz transfer döneminde oyuncunun kalıcı olarak başka bir kulübe transfer olması olası görünüyor.

Chelsea’nin genç savunmacısı Josh Acheampong’un da A takıma yükselerek dikkat çektiği bir dönemde, Chalobah’ın dönüşü kulüp içinde rekabeti artırabilir. Chalobah, sekiz yaşından beri formasını giydiği Chelsea’ye olan bağlılığı sayesinde yeni transferlere göre daha hızlı bir adaptasyon süreci geçirebilir.