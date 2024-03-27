Chamberlain dönüşe geçti

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Oxlade-Chamberlain'in, Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, yavaş yavaş formuna kavuşmaya başladığı belirtildi.

Yıldız oyuncu, Alanyaspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası en son 21 Aralık'ta maç kadrosunda yer almıştı.

Geçen yılın Aralık ayında sol uyluk arka adalesindeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Oxlade-Chamberlain, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.