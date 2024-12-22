Chamberlain'den yenilgi sonrası flaş itiraf

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Siyah beyazlılar puanını 26 yapsa da zirvenin 15 puan gerisine düştü. Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabildi.

Beşiktaşlı futbolcular Cher Ndour, Alex Oxlade-Chamberlain ve Felix Udokhai maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

İkinci yarı Salih Uçan'ın yerine giren Cher Ndour, "Öncelikle yemememiz gereken bir golle maça başladık. Basit ve kötü bir gol ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Ardından elimizden geleni yaptık. Maçı kazanmak için savaştık ama final paslarında eksikliğimiz vardı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Geçen haftaki maça göre daha iyiydik. Kazanmak için oynadık ama kazanamadık. Dinlenmemiz gerekiyor, sonra diğer maçlarda elimizden geleni yapmamız gerekiyor." dedi.

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, "Çok fazla sorun var. Sadece Futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım." şeklinde konuştu.

Felix Udokhai ise "Malmö maçında sakatlandım ama şu anda iyiyim. Benim için geri dönmek çok önemliydi. İkinci yarıda da yüzde yüzümle geri dönmüş olacağım." ifadelerini kullandı.