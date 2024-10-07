Championship cadı kazanına döndü

EFL Championship’in son gelişmelerini ele alan programda Simeon Gholam, Andy Hinchcliffe ve Gary Weaver’la birlikte, ligin öne çıkan olaylarını tartıştı. Panelin dikkat çektiği ilk konu, Sunderland ile Leeds arasındaki müthiş mücadeleydi. Bu karşılaşmada Leeds United’ın kalecisi Illan Meslier, performansıyla eleştirilerin odağı haline geldi. Meslier, birkaç önemli pozisyonda hatalı kararlar vererek takımının mağlubiyetine katkı sağladı ve taraftarlar tarafından tepki topladı. Buna karşılık, Sheffield United’ın gösterdiği çıkış ise dikkat çekici bir diğer konu oldu. Son haftalarda elde ettikleri galibiyetlerle hızla üst sıralara tırmanan takım, ligde iddialı bir konuma yerleşti. Panel, bu yükselişin taktiksel değişiklikler ve takım içi uyumla sağlandığını vurguladı.

WAYNE ROONEY’NİN PLYMOUTH’TAKİ BAŞARISI

Programda ayrıca Wayne Rooney’nin Plymouth’taki teknik direktörlük kariyerine de değinildi. Göreve geldiği ilk haftalarda eleştirilerin hedefi olan Rooney, zamanla takımına kattığı yeniliklerle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle son maçlarda aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren genç teknik adam, kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Panel, Rooney’nin futbolculuk döneminden getirdiği deneyimlerin teknik direktörlük kariyerine olumlu yansıdığını belirtti. Plymouth’un sahadaki performansındaki gözle görülür iyileşme, Rooney’nin yönetimindeki takımın doğru yolda olduğunu gösteriyor.

CHAMPİONSHİP’TE VAR TARTIŞMALARI VE DİĞER GELİŞMELER

Sohbetin son bölümünde ise Burnley ile Preston arasındaki tartışmalı maçın ardından, VAR (Video Yardımcı Hakem) teknolojisinin Championship’e getirilip getirilmeyeceği sorusu gündeme geldi. Panel, VAR’ın ligin kalitesini artırabileceği konusunda hemfikir olsa da, bu sistemin uygulanmasının maliyetli ve zaman alıcı olabileceğini de göz ardı etmedi. Bununla birlikte Cardiff City’deki teknik direktörlük değişikliği ve Luton, Coventry, Portsmouth ile QPR’ın kötü gidişatları da masaya yatırıldı. Bu takımların son haftalardaki performans düşüşleri, ligin alt sıralarındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Panel, bu dört takımın da acil önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Championship’teki heyecan her geçen hafta artıyor. Meslier’nin formsuzluğu, Sheffield United’ın yükselişi ve Rooney’nin başarı hikayesi ligin nabzını tutarken, VAR tartışmaları ve diğer takımların zorlu mücadelesi de gündemi belirlemeye devam ediyor.