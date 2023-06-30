ChatGPT mahkemelik oldu. Yasaklanacak mı

OpenAI'ın geliştirdiği sohbet robotu yapay zeka uygulaması ChatGPT için hırsızlık suçlaması yapıldı. Verilerin çalındığı ev haksız kazanç yapıldığı belirtildi.

ChatGPT mahkemelik oldu. Yasaklanacak mı

OpenAI’nin yapay zekasını eğitmek için “çalıntı veri” kullandığını iddia edildi.

Davacılar, çocuklar dahil olmak üzere dünya çapındaki her yaştan milyonlarca kişiye ait bilgilerin yapay zekayı eğitmek için kullanıldığını belirtti.

Davacılar ayrıca OpenAI’ın kullanıcıların rızası olmadan internetten büyük miktarda kişisel veri topladığını iddia ediyor. 157 sayfalık dava, şirketin sosyal medya gönderileri, tanımlama bilgileri, tuş vuruşları, ödeme bilgilerini topladığını ifade etti.

gg-001.png

Şirketin kaynaklarını ve verileri nasıl kullandığına dair şeffaflık talep edildi. Ayrıca verilerinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla tazminat istendi. OpenAI’ın internette ücretsiz olarak verilerin “yasadışı” kullanmasına son vermesi gerektiği de bildirildi.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Özgür Demirtaş eşek uyarısı yaptı. "Sucuk yemeyin" dedi Güncel
Özgür Demirtaş eşek uyarısı yaptı. "Sucuk yemeyin" dedi
Bazı alışkanlıklar cildi erken yaşlandırıyor Sağlık
Bazı alışkanlıklar cildi erken yaşlandırıyor
Hangi kan grubunda böbrek taşı riski var Sağlık
Hangi kan grubunda böbrek taşı riski var
Çocukların gözleri neden kızarır Sağlık
Çocukların gözleri neden kızarır
Böbreğini kaybetmek istemeyenlerin dikkatine Sağlık
Böbreğini kaybetmek istemeyenlerin dikkatine
Bir kadın daha hayattan koparıldı. Nuriye’den 7 gün acı haber Güncel
Bir kadın daha hayattan koparıldı. Nuriye’den 7 gün acı haber
Adana Demirspor'un yeni golcüsünü İspanyollar açıkladı. Yer yerinden oynayacak Spor
Adana Demirspor'un yeni golcüsünü İspanyollar açıkladı. Yer yerinden oynayacak