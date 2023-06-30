ChatGPT mahkemelik oldu. Yasaklanacak mı

OpenAI’nin yapay zekasını eğitmek için “çalıntı veri” kullandığını iddia edildi.

Davacılar, çocuklar dahil olmak üzere dünya çapındaki her yaştan milyonlarca kişiye ait bilgilerin yapay zekayı eğitmek için kullanıldığını belirtti.

Davacılar ayrıca OpenAI’ın kullanıcıların rızası olmadan internetten büyük miktarda kişisel veri topladığını iddia ediyor. 157 sayfalık dava, şirketin sosyal medya gönderileri, tanımlama bilgileri, tuş vuruşları, ödeme bilgilerini topladığını ifade etti.

Şirketin kaynaklarını ve verileri nasıl kullandığına dair şeffaflık talep edildi. Ayrıca verilerinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla tazminat istendi. OpenAI’ın internette ücretsiz olarak verilerin “yasadışı” kullanmasına son vermesi gerektiği de bildirildi.